' Il Foggiano nel Mondo' al via la terza edizione | sport identità e legame con le comunità all’estero
Questa mattina, nella sala consiliare, è stata presentata la terza edizione di ‘Il Foggiano nel Mondo’. L’evento mette in risalto il legame tra la provincia e le comunità di foggiani all’estero, con attività dedicate a sport, identità e cultura. La manifestazione si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà diverse località, rafforzando i rapporti tra le comunità locali e quelle fuori Italia.
È stata presentata questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo di Città, la terza edizione di ‘Il Foggiano nel Mondo’, l’iniziativa che celebra il legame tra la Capitanata e le numerose comunità di foggiani residenti all’estero. Un appuntamento che negli anni si è affermato come momento di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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