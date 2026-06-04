Il corpo è il nuovo petrolio | la corsa globale ai dati biologici

Il corpo umano è diventato il nuovo fronte di interesse globale, con una crescente raccolta di dati biologici. Aziende e governi investono in tecnologie per analizzare informazioni genetiche, biomarcatori e parametri fisiologici. Questa corsa coinvolge piattaforme digitali, dispositivi indossabili e laboratori di ricerca, concentrandosi sulla mappatura e sulla sfruttamento dei dati provenienti dal corpo. La competizione si svolge su scala mondiale, con investimenti significativi in questo settore emergente.

Per oltre un secolo il petrolio ha rappresentato la materia prima che ha determinato la ricchezza delle nazioni, alimentato guerre, plasmato alleanze e ridefinito gli equilibri geopolitici. Nel XXI secolo, però, sta emergendo una nuova risorsa strategica, meno visibile ma potenzialmente ancora più preziosa: il dato biologico. Sequenze genetiche, cartelle cliniche digitali, biomarcatori, informazioni raccolte da dispositivi indossabili, dati metabolici, immagini diagnostiche e profili sanitari costituiscono oggi una materia prima essenziale per la ricerca scientifica, lo sviluppo farmaceutico, la medicina personalizzata e l’intelligenza artificiale applicata alla salute. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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