Il calcio è lo stesso dappertutto

Un dirigente sportivo è stato arrestato con l’accusa di aver alterato i risultati di alcune partite. Le autorità hanno sequestrato documenti e dispositivi elettronici durante le perquisizioni. L’indagine, condotta dalla procura, riguarda incontri disputati negli ultimi mesi e coinvolge diverse squadre. Al momento, non sono stati resi noti i nomi delle società o dei singoli coinvolti. Le verifiche continuano per chiarire eventuali responsabilità.

È un’affermazione che ascoltiamo spesso e che, a prima vista, sembra incontestabile. Se per calcio intendiamo lo sport regolamentato, infatti, non vi sono dubbi: ovunque nel mondo si gioca secondo un corpus di regole condivise. Le dimensioni del campo, il numero dei giocatori, la durata della partita, il fuorigioco, i falli e le modalità di assegnazione del risultato costituiscono una grammatica comune che rende il calcio riconoscibile in qualsiasi contesto geografico e culturale. Eppure questa affermazione, apparentemente ovvia, nasconde un’ambiguità concettuale. Essa confonde il calcio come sport con il calcio come gioco. La distinzione non è puramente terminologica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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