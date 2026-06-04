Grottaminarda primo Festival Queer nel cuore dell' Irpinia

Sabato 6 giugno a Grottaminarda c'è il "Grotta Queer Fest 2026", una giornata di performance, dialoghi, musica, club culture e racconti. Molto intenso ed articolato il programma: - 9:30, piazza XVI Marzo, punto d'incontro del festival, uno spazio dove fermarsi e conoscersi tra cibo e musica: - 11. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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