geometri per progetti senza barriere premiati gli studenti di dodici istituti tecnici

Notizia in breve

Gli studenti di dodici istituti tecnici hanno ricevuto premi per progetti che prevedono la rimozione delle barriere architettoniche. Le iniziative riguardano interventi di riqualificazione di aree naturali e spazi urbani, con particolare attenzione a rendere accessibili ambienti pubblici. La premiazione si è svolta in occasione di un evento dedicato alla promozione di soluzioni innovative per l’eliminazione delle barriere. I progetti selezionati sono stati valutati per la loro originalità e praticità applicativa.