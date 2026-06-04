Geometri per progetti senza barriere premiati gli studenti di dodici istituti tecnici
Gli studenti di dodici istituti tecnici hanno ricevuto premi per progetti che prevedono la rimozione delle barriere architettoniche. Le iniziative riguardano interventi di riqualificazione di aree naturali e spazi urbani, con particolare attenzione a rendere accessibili ambienti pubblici. La premiazione si è svolta in occasione di un evento dedicato alla promozione di soluzioni innovative per l’eliminazione delle barriere. I progetti selezionati sono stati valutati per la loro originalità e praticità applicativa.
Roma, 4 giu. (AdnkronosLabitalia) - Dalla riqualificazione di aree naturali e spazi urbani alla valorizzazione accessibile di edifici storici, fino allo sviluppo di infrastrutture innovative per la mobilità inclusiva: i 12 progetti selezionati dalla XIV edizione del concorso ‘I futuri geometri progettano l'accessibilità' 2026 offrono un identikit dei professionisti che verranno: competenti, dotati di forte capacità di comprensione e risposta progettuale oltre ad una spiccata sensibilità ambientalista, e già schierati contro le barriere architettoniche, per costruire un futuro più accessibile. Gli studenti dei 12 istituti tecnici del settore... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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