Forbidden fruit 4 replica puntata 4 giugno in streaming | Video Mediaset
Il 4 giugno è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4. Durante l’episodio, Sahika ha deciso di vendicarsi, rivelando a Kaya il segreto sulle quote di Ender. La rivelazione ha causato una crisi nel loro matrimonio, creando scompiglio tra i personaggi coinvolti. La puntata è disponibile in streaming sui canali di Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 4 giugno – con la soap turca Forbidden fruit 4. Nella puntata odierna Sahika si vendica delle accuse spifferando a Kaya il segreto sulle quote di Ender, mandando in crisi il loro matrimonio. Intanto, Yildiz ammette a se’ stessa di amare Kerim, ma Halit equivoca le sue parole e continua a chiederle di tornare a casa. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 5 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Forbidden Fruit, Ultima Puntata: Ender Ha Un Ictus!
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