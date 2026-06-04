Forbidden fruit 4 replica puntata 4 giugno in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Il 4 giugno è andata in onda una nuova puntata di Forbidden Fruit 4. Durante l’episodio, Sahika ha deciso di vendicarsi, rivelando a Kaya il segreto sulle quote di Ender. La rivelazione ha causato una crisi nel loro matrimonio, creando scompiglio tra i personaggi coinvolti. La puntata è disponibile in streaming sui canali di Mediaset.