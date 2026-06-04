Fondazione Gorrieri il nuovo presidente è il professor Matteo Al Kalak

Notizia in breve

La Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali ha aggiornato i propri organi direttivi per il periodo 2026-2029. Il nuovo presidente è il professor Matteo Al Kalak. La nomina è stata comunicata nei primi mesi dell’anno, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea. La fondazione ha quindi definito la propria governance per il prossimo quadriennio.