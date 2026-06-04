Fondazione Gorrieri il nuovo presidente è il professor Matteo Al Kalak
La Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali ha aggiornato i propri organi direttivi per il periodo 2026-2029. Il nuovo presidente è il professor Matteo Al Kalak. La nomina è stata comunicata nei primi mesi dell’anno, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea. La fondazione ha quindi definito la propria governance per il prossimo quadriennio.
La Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali ha provveduto nel corso dei primi mesi dell'anno al rinnovo degli organi direttivi, sia Consiglio di amministrazione che Assemblea, per il quadriennio 2026-2029. I componenti, come da Statuto, vengono nominati dagli organi fondatori. Per questo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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