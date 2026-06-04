Fiuggi falso permesso di guida internazionale | denunciato 20enne cinese
A Fiuggi, un 20enne di nazionalità cinese è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver mostrato un permesso internazionale di guida falsificato. Gli agenti hanno verificato che il documento non era autentico, portando alla denuncia dell’uomo. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze legali o sui motivi dell’utilizzo del documento falso. La Polizia ha continuato le verifiche sulla validità di altri documenti eventualmente in possesso del giovane.
Personale della Polizia di Stato ha denunciato un 20enne di nazionalità cinese per aver esibito un permesso internazionale di guida risultato falso.Nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. di Fiuggi hanno fermato il giovane, che si. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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