Fiuggi falso permesso di guida internazionale | denunciato 20enne cinese

Notizia in breve

A Fiuggi, un 20enne di nazionalità cinese è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver mostrato un permesso internazionale di guida falsificato. Gli agenti hanno verificato che il documento non era autentico, portando alla denuncia dell’uomo. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali conseguenze legali o sui motivi dell’utilizzo del documento falso. La Polizia ha continuato le verifiche sulla validità di altri documenti eventualmente in possesso del giovane.