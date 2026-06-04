Fiorentina si pensa a Bento come erede di De Gea | primi ragionamenti sul portiere dell’Al?Nassr

Da calcionews24.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina sta valutando l'acquisto di Bento, portiere dell’Al Nassr, come possibile sostituto di De Gea. La società ha iniziato a fare i primi ragionamenti su un eventuale trasferimento, considerando il giocatore saudita come una soluzione per rafforzare la porta. La trattativa non è ancora conclusa, ma l'ipotesi di portare in rosa Bento è tra le opzioni prese in considerazione.

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De Gea verso l’addio? La Fiorentina valuta il sostituto: spunta l’idea Bento dell’Al?Nassr per aprire un nuovo ciclo tra i pali. In casa Fiorentina si guarda già al futuro tra i pali, soprattutto in caso di addio a David De Gea. Come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il club viola ha messo nel mirino Bento, classe 1999, attualmente all’Al?Nassr. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il portiere brasiliano non è un nome nuovo per il calcio italiano: già a gennaio era stato vicinissimo al Genoa, con una trattativa sfumata soltanto nelle ultime ore di mercato. In quell’occasione Bento aveva scelto di restare all’Al?Nassr, rinviando ogni discorso legato a un trasferimento in Europa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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