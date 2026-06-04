Eseguito il dissequestro dell' ex discarica di Villa Carmine | l' area torna al Comune di Montesilvano
Nella mattinata del 4 giugno è stato dissequestrato il sito dell'ex discarica pubblica di Villa Carmine, nel Comune di Montesilvano. L'area è stata restituita all'amministrazione comunale, che aveva subito il sequestro. Le operazioni di dissequestro sono state completate con successo, consentendo ora al Comune di gestire nuovamente quella porzione di territorio. La situazione legale dell'area si conclude con questa restituzione.
Eseguite nella mattinata del 4 giugno le operazioni di dissequestro dell'area della ex discarica pubblica dismessa "Villa Carmine", situata nel Comune di Montesilvano, con la contestuale restituzione del bene all'ente comunale. Su disposizione della procura di Pescara, sono stati rimossi i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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