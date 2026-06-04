Eseguito il dissequestro dell' ex discarica di Villa Carmine | l' area torna al Comune di Montesilvano

Notizia in breve

Nella mattinata del 4 giugno è stato dissequestrato il sito dell'ex discarica pubblica di Villa Carmine, nel Comune di Montesilvano. L'area è stata restituita all'amministrazione comunale, che aveva subito il sequestro. Le operazioni di dissequestro sono state completate con successo, consentendo ora al Comune di gestire nuovamente quella porzione di territorio. La situazione legale dell'area si conclude con questa restituzione.