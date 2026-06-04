Ecco i vincitori degli Apple Design Awards 2026 | c’è anche un italiano

Tra i vincitori degli Apple Design Awards 2026 figura anche un sviluppatore italiano. La premiazione ha riconosciuto team di diverse nazionalità per le loro applicazioni e giochi, valutati per innovazione e qualità. I premi sono stati assegnati in base a progetti che si sono distinti in questi aspetti, senza specificare ulteriori dettagli sui singoli vincitori o le loro creazioni. La lista comprende diversi paesi, con un rappresentante italiano tra i premiati.

Apple ha annunciato i nomi di chi ha vinto gli Apple Design Awards 2026. I vincitori e le vincitrici di quest’anno sono rappresentati da team di sviluppatori e sviluppatrici provenienti da tutto il mondo, che si sono distinti nella progettazione di app e giochi in termini di innovazione, valore. 🔗 Leggi su Today.it

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Critics Choice Awards 2026: the complete winners list

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