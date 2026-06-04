Delprato aspetta il Parma | sul capitano occhi da Serie A e dall’estero

Da parmatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Parma ha aperto una trattativa con il difensore colombiano, ritenuto un potenziale protagonista in Serie A e all’estero. La società sta concentrando le proprie risorse sulla scelta del nuovo allenatore, prima di affrontare questioni legate a eventuali cessioni, acquisti e rinnovi di contratto. La trattativa con Cuesta si inserisce in questa strategia, che coinvolge anche altri aspetti della rosa. La decisione sulla cessione o il rinnovo del capitano sarà presa successivamente.

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In questi giorni in casa Parma, la priorità ha un nome e un cognome: Carlos Cuesta. L'Area Tecnica vuole prima definire la questione allenatore, poi proseguirà con i capitoli relativi al mercato (in uscita e in entrata) e ai rinnovi. Tra quelli valutati dal Club c'è pure quello  il capitano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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