Delprato aspetta il Parma | sul capitano occhi da Serie A e dall’estero

Il Parma ha aperto una trattativa con il difensore colombiano, ritenuto un potenziale protagonista in Serie A e all’estero. La società sta concentrando le proprie risorse sulla scelta del nuovo allenatore, prima di affrontare questioni legate a eventuali cessioni, acquisti e rinnovi di contratto. La trattativa con Cuesta si inserisce in questa strategia, che coinvolge anche altri aspetti della rosa. La decisione sulla cessione o il rinnovo del capitano sarà presa successivamente.

In questi giorni in casa Parma, la priorità ha un nome e un cognome: Carlos Cuesta. L'Area Tecnica vuole prima definire la questione allenatore, poi proseguirà con i capitoli relativi al mercato (in uscita e in entrata) e ai rinnovi. Tra quelli valutati dal Club c'è pure quello il capitano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le pagelle del weekend estero: Chelsea alla deriva (4). Immobile capitano da 8Nel corso del weekend sono state disputate diverse partite di calcio nei principali campionati europei, tra cui la Premier League, la Bundesliga e la...

Lazio-Parma 1-1 LE PAGELLE | Delprato, gol pesanteNella partita tra Lazio e Parma, terminata con un punteggio di 1-1, sono state stilate le pagelle dei giocatori.

Delprato aspetta il Parma: sul capitano occhi da Serie A e dall’esteroPrima si vuole sistemare la quesitone allenatore, poi rinnovi e mercato. Sul difensore gialloblù si sono mossi Bologna, Fiorentina e alcuni club esteri, ma il legame con la piazza resta saldo ... parmatoday.it

Delprato e Noslin firmano l'1-1 tra Lazio e Parma in Serie AAll’Olimpico di Roma, nell’anticipo del sabato sera valido per la trentunesima giornata di Serie A, Lazio e Parma hanno concluso la loro sfida con un pareggio 1-1. Un risultato che ha visto gli ospiti ... it.blastingnews.com