Tre donne sono state poste agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine su furto di energia elettrica. Le accuse riguardano la manomissione di contatori, realizzata senza essere individuate. Restano da chiarire le modalità con cui le persone coinvolte hanno evitato i controlli e chi sia effettivamente dietro le società coinvolte nel caso. L’indagine prosegue per identificare eventuali complici e verificare eventuali responsabilità aziendali.

Come hanno fatto a manomettere i contatori senza farsi scoprire?. Chi è il vero responsabile dietro le società coinvolte?. Quanto è stato risparmiato illegalmente grazie agli allacci abusivi?. Quali altri locali della galassia Delle Fave sono sotto indagine?.? In Breve Danno economico da furto elettrico superiore a 550.000 euro.. Indagate Rita Delle Fave, Brunella Desideri e Cristina Gigli.. Attività coinvolte Cavalletti, Ricci il salumiere e Buono come il pane.. Indagini iniziate con controlli mirati il 16 aprile 2026.. Tre donne agli arresti domiciliari per il furto di energia elettrica nella galassia Delle Fave. Le tre donne legate al giro imprenditoriale di Christian Delle Fave sono finite agli arresti domiciliari dopo un’indagine sulla manomissione dei contatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Delle Fave, maxi-inchiesta: 3 donne ai domiciliari per furto elettrico

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