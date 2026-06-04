Il presidente di una squadra di calcio ha dichiarato di aver puntato a competere in Champions League, ma una serie di imprevisti ha impedito il raggiungimento dell’obiettivo. Durante una conferenza stampa, ha spiegato che l’intenzione era di puntare all’Europa, ma le vicissitudini incontrate hanno ostacolato questa aspirazione. La frase si concentra sul tema dell’Europa, evidenziando come le difficoltà abbiano inciso sulla possibilità di qualificarsi alla principale competizione continentale.

Nel fiume di parole della conferenza dei ritiri, c’è una frase che pesa più delle altre, perché tocca un nervo: l’Europa. E nel modo in cui De Laurentiis e la Champions vengono accostati emerge, neanche troppo nascosto, un conto rimasto in sospeso con la passata stagione. “Puntiamo all’Europa”, poi le vicissitudini. Il presidente ricostruisce l’obiettivo dichiarato: “ L’anno scorso avevo detto: abbiamo vinto il campionato, puntiamo all’Europa”. Poi la frenata: “ Per una serie di vicissitudini non è stato possibile, siamo arrivati secondi, ce ne siamo fatti una ragione”. Una resa apparente, che però fotografa un’ambizione tradita — quella di trasformare lo scudetto in un grande cammino continentale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis e la Champions: “Avevo detto puntiamo all’Europa, ma una serie di vicissitudini non l’ha resa possibile”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché Conte potrebbe lasciare il Napoli: le parole dopo la Champions e cosa ha detto a De LaurentiisDopo la vittoria per 3-0 contro il Pisa che ha garantito al Napoli la qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico ha parlato in...

De Bruyne e la rincorsa scudetto: «L’Inter ha il destino nelle proprie mani, noi puntiamo alla Champions ma…»Il centrocampista dell’Inter ha dichiarato che la squadra ha il destino nelle proprie mani per la corsa allo scudetto.

Temi più discussi: Era scudetto senza infortuni: la frase di De Laurentiis accende Conte; Il vero motivo per cui De Laurentiis ha scelto Allegri; Napoli, uno tra Allegri e Italiano come erede di Conte: De Laurentiis è combattuto tra due pallini; Napoli, Allegri nuovo allenatore: le 100 in Champions e il patto con De Laurentiis.

Perché il #Napoli ha scelto #Allegri? Per la Champions. Lo spiega la Gazzetta: è l'ossessione di De Laurentiis. Gli azzurri non vanno oltre i quarti (30° l'ultima edizione, 6-2 a Eindhoven), Allegri ha giocato due finali. Scelto l'uomo delle partite secche, non de x.com

Noni Madueke ha evitato infortuni contro il Crystal Palace ed è previsto che sia in forma per la finale di Champions League di sabato. Il cambio tardivo è stato puramente precauzionale e Madueke dovrebbe far parte della squadra dell'#AFC che affronterà il P reddit

Napoli, De Laurentiis: Lukaku e De Bruyne? Vedremo cosa penserà il nuovo allenatoreSe punteremo più allo Scudetto o all'Europa? L'uno non esclude l'altro: Aurelio De Laurentiis non ha dubbi e si esprime così in vista della prossima stagione, senza nascondere la sua ambizione sia p ... msn.com

Napoli, Allegri nuovo allenatore: le 100 in Champions e il patto con De LaurentiisL'arrivo di Max Allegri riporta, per un momento, al ricordo degli anni duri del Napoli, quelli delle pesanti sconfitte e delle feroci contestazioni. Al suo esordio nella squadra guidata ... ilmattino.it