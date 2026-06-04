Un nuovo libro di La Corte racconta la storia di un prigioniero che, durante la detenzione in Africa, ha realizzato un violino utilizzando munizioni. Il testo ricostruisce anche il ruolo di un maresciallo che si occupò di mantenere l’ordine nei campi di prigionia africani. La narrazione si concentra su aspetti specifici della vita dei detenuti e delle figure militari coinvolte, senza approfondimenti sulle motivazioni o sui contesti più ampi.

Come ha fatto un prigioniero a costruire un violino con munizioni?. Chi era il maresciallo che mantenne l'ordine nei campi africani?. Cosa ha scatenato l'indagine per omicidio durante la prigionia?. Come è avvenuta la trasformazione dalla Pubblica Sicurezza alla Polizia?.? In Breve Presentazione lunedì 9 giugno ore 17.30 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Evento parte del ciclo Casinò Culturae Festival curato da Marzia Taruffi. Romanzo pubblicato da Fusta Editore narra la prigionia di Otello Botti in Africa. Trama segue la transizione dalla Pubblica Sicurezza alla moderna Polizia di Stato. Daniele La Corte presenta il nuovo romanzo Violino stonato al Teatro dell’Opera del Casinò lunedì 9 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla prigionia in Africa al dopoguerra: il nuovo libro di La Corte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dalla prigionia al Comune: il coraggio di Arnaldo Brasa

Nutrire la vita: il nuovo libro di Antonio Giacomo Rizzo, il chirurgo messinese che porta la prevenzione dal Mediterraneo all’AfricaUn nuovo libro scritto da un chirurgo di Messina mette in luce il legame tra alimentazione e salute, collegando le esperienze in sala operatoria, le...