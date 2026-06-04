Dai libri tattili a diritti al gioco Il Cassero amplia i percorsi di accessibilità e partecipazione

Notizia in breve

Il Cassero di Montevarchi ha avviato il progetto “Vorreiandarealmuseo”, volto a migliorare l'accessibilità e la partecipazione. Tra le iniziative, sono stati introdotti libri tattili e sono stati sviluppati percorsi dedicati ai diritti al gioco. L’obiettivo è facilitare l’ingresso e la fruizione del museo a persone con diverse esigenze. Il progetto si inserisce nelle attività del museo, che si dedica alla scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento.