da parigi soldi e salto in classifica per berrettini arnaldi e cobolli

Matteo Berrettini, Arnaldi e Cobolli hanno guadagnato punti in classifica grazie a un torneo a Parigi. Berrettini, reduce da un infortunio, ha ottenuto risultati che gli hanno permesso di salire di posizione. Arnaldi e Cobolli hanno raggiunto turni avanzati e migliorato il loro punteggio. Nessun giocatore ha vinto il torneo, ma tutti hanno accumulato punti utili per la classifica.

Se non si può vincere e se hai la sfortuna di un infortunio come quello capitato a Matteo Berrettini bisogna trovare un modo per consolarsi. Il tennista romano è uscito in lacrime dal Roland Garros ma il giorno dopo avrà riflettuto su quanto inciderà sul suo conto corrente la partecipazione agli Internazionali di Francia. Per Berrettini il percorso si è chiuso nei quarti di finale, con il ritiro contro Arnaldi quando il sanremese era avanti 7-5 5-2. Il romano lascia quindi Parigi con un premio da 470mila euro. Una cifra che pesa sulla stagione, visto che prima del torneo aveva guadagnato circa 305mila euro nel 2026. Il Roland Garros gli consente quasi di raddoppiare il bottino annuale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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