Crisi energetica la rivincita del biogas

Da quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il mercato del biogas sta crescendo rapidamente in risposta alla crisi energetica. La domanda di fonti di energia alternative e rinnovabili ha spinto lo sviluppo di questa tecnologia. La produzione di biogas si sta espandendo come soluzione per diversificare le fonti energetiche e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La sua diffusione si registra in diverse aree, con un aumento significativo delle attività di produzione e utilizzo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 4 giugno 2026 – In un momento in cui la ricerca di fonti di energia alternative e rinnovabili è sempre più vitale, uno dei mercati più in crescita è quello del biogas. Il giro d’affari globale appare destinato a più che raddoppiare nel giro di un decennio: dai 56,10 miliardi di dollari stimati per il 2026 potrebbe raggiungere 114,81 miliardi entro il 2034, con una crescita complessiva del 105% in dieci anni. La rivincita del biogas. Sono i dati di una recente ricerca di Fortune Business Insights: mentre i paesi accelerano la transizione verso fonti rinnovabili e cercano alternative ai combustibili fossili, il biogas, prodotto dalla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

crisi energetica la rivincita del biogas
© Quotidiano.net - Crisi energetica, la rivincita del biogas
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

India, crisi del gas: il biogas dai rifiuti salva le cucine ruraliIn alcune zone rurali, la carenza di gas ha reso difficile cucinare e riscaldare le case.

La crisi energetica del 1973 e le domeniche a piedi. Oggi, cosa ci aspetta?Il 2 dicembre 1973 si diffuse la direttiva chiamata «Austerity», in risposta alla guerra del Kippur, che aveva causato un forte aumento del prezzo...

Temi più discussi: Fotovoltaico come soluzione alla crisi energetica: le evidenze di SolarPower Europe; Fitto ai 27: fondi Ue utilizzabili contro la crisi energetica; Stagna l’industria cinese, ma la produzione high-tech cresce; Crisi energetica, l'Ue dà l'ok all'uso della clausola di salvaguardia per investimenti green.

crisi energetica la rivincitaCrisi energetica, la rivincita del biogasIl giro d’affari globale appare destinato a più che raddoppiare nel giro di un decennio: dai 56,10 miliardi di dollari stimati per il 2026 potrebbe raggiungere 114,81 miliardi entro il 2034, con una c ... quotidiano.net

crisi energetica la rivincitaLa crisi energetica si risolve con regole gestite dagli StatiAnche il fatto che l’attuale crisi energetica sia così globale, che non risparmi alcun angolo del pianeta, è a modo suo un by-product della globalizzazione. Innocenzo Cipolletta, classe 1941, econom ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web