crisi energetica la rivincita del biogas

Notizia in breve

Il mercato del biogas sta crescendo rapidamente in risposta alla crisi energetica. La domanda di fonti di energia alternative e rinnovabili ha spinto lo sviluppo di questa tecnologia. La produzione di biogas si sta espandendo come soluzione per diversificare le fonti energetiche e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La sua diffusione si registra in diverse aree, con un aumento significativo delle attività di produzione e utilizzo.