Crisi energetica la rivincita del biogas
Il mercato del biogas sta crescendo rapidamente in risposta alla crisi energetica. La domanda di fonti di energia alternative e rinnovabili ha spinto lo sviluppo di questa tecnologia. La produzione di biogas si sta espandendo come soluzione per diversificare le fonti energetiche e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La sua diffusione si registra in diverse aree, con un aumento significativo delle attività di produzione e utilizzo.
Milano, 4 giugno 2026 – In un momento in cui la ricerca di fonti di energia alternative e rinnovabili è sempre più vitale, uno dei mercati più in crescita è quello del biogas. Il giro d’affari globale appare destinato a più che raddoppiare nel giro di un decennio: dai 56,10 miliardi di dollari stimati per il 2026 potrebbe raggiungere 114,81 miliardi entro il 2034, con una crescita complessiva del 105% in dieci anni. La rivincita del biogas. Sono i dati di una recente ricerca di Fortune Business Insights: mentre i paesi accelerano la transizione verso fonti rinnovabili e cercano alternative ai combustibili fossili, il biogas, prodotto dalla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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