Cosa prevede il piano da 80 milioni di euro per cambiare outlet e centri commerciali in tutta Italia

Promos, azienda bresciana attiva nel settore retail e dei centri commerciali con oltre un miliardo di euro di fatturato, ha annunciato un piano di investimenti da circa 80 milioni di euro da destinare nei prossimi tre anni.

Promos, realtà bresciana specializzata nel settore del retail e dei centri commerciali (oltre 1 miliardo di euro di fatturato aggregato), ha presentato un piano di investimenti da quasi 80 milioni di euro per i prossimi tre anni, si legge in una nota delle scorse ore. Le risorse saranno. 🔗 Leggi su Today.it

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