Concorsi PNRR 2026 perché i posti dopo la mobilità sono meno dei banditi? Il diritto al ruolo è intoccabile

Nelle ultime ore, a seguito della pubblicazione dei posti rimasti disponibili dopo i movimenti della mobilità docenti, si è diffusa molta preoccupazione tra i candidati, spaventati dal vedere meno cattedre disponibili rispetto ai posti banditi. In realtà non occorre preoccuparsi: il diritto al ruolo dei vincitori è blindato dalla stessa normativa. I bandi si basano su una stima previsionale legata al fabbisogno del triennio 2026-2029: chi non entrerà in ruolo a settembre 2026 verrà assorbito progressivamente nei prossimi due anni scolastici. Moltissimi insegnanti stanno segnalando lo stesso problema: “Ho controllato i posti disponibili nella mia regione per la mia classe di concorso e il numero è inferiore rispetto ai posti banditi per il concorso PNRR. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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CONCORSO DOCENTI PNRR3: TUTORIAL PASSO PASSO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA

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