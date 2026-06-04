Collepardo Il respiro del cuore in scena Fausto Costantini con Io non sono mai stato benedetto

Notizia in breve

A Collepardo è andata in scena la performance teatrale “Io non sono mai stato benedetto” con l’attore Fausto Costantini. La rappresentazione fa parte di un progetto culturale che mira a promuovere il dialogo tra arte, territorio e spiritualità. La iniziativa si inserisce in un contesto locale dedicato alla valorizzazione delle espressioni artistiche e delle tematiche legate alla cultura e alla spiritualità. L’evento si svolge in un luogo che si propone come spazio di confronto e riflessione.