Cinque colori di smalto must have per l’estate in arrivo

Da amica.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per l’estate 2026, cinque tonalità di smalto sono considerate essenziali. Le tonalità sono vivaci, luminose e riflettono un’atmosfera ottimista. Le scelte di colore includono tonalità accese e brillanti, ideali per la stagione calda. Le nuance sono state presentate come must have per le tendenze di quest’anno, suggerendo un’estate all’insegna di colori vivaci e positivi. Le colorazioni sono pensate per adattarsi a diversi stili e occasioni, offrendo opzioni per chi desidera esprimersi attraverso le unghie.

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L’ estate 2026 si annuncia vivace, luminosa e decisamente ottimista anche quando si parla di colori unghie. Dopo stagioni dominate da nuance lattiginose e manicure minimaliste, tornano tonalità piene, energiche e ispirate agli elementi più iconici della bella stagione: il cielo terso, i fiori in piena fioritura, gli agrumi e i tramonti dorati. Dall’azzurro cielo al giallo limone, i colori unghie dell’estate. Fresco, pulito e rilassante, l’azzurro cielo è il colore che meglio interpreta l’atmosfera estiva. Ricorda i cieli limpidi delle giornate di vacanza e si abbina facilmente sia ai look in lino bianco sia al denim. Piace perché riesce a essere delicato ma allo stesso tempo distintivo, una valida alternativa ai classici nude. 🔗 Leggi su Amica.it

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