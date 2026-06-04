Chivasso parco Pogliani | Marta chiede la chiusura per degrado

Notizia in breve

A Chivasso, nel parco Pogliani, una consigliera ha chiesto la chiusura dell’area a causa del degrado. Ha sollevato dubbi su chi dovrebbe sostenere i costi di manutenzione e ha evidenziato che il cancello dell’area rimane aperto, nonostante i rischi associati. La richiesta è stata presentata in seguito alle condizioni di abbandono e ai pericoli rilevati all’interno del parco.