Chivasso parco Pogliani | Marta chiede la chiusura per degrado
A Chivasso, nel parco Pogliani, una consigliera ha chiesto la chiusura dell’area a causa del degrado. Ha sollevato dubbi su chi dovrebbe sostenere i costi di manutenzione e ha evidenziato che il cancello dell’area rimane aperto, nonostante i rischi associati. La richiesta è stata presentata in seguito alle condizioni di abbandono e ai pericoli rilevati all’interno del parco.
Chi deve pagare per la manutenzione del parco secondo la consigliera?. Perché il cancello dell'area verde rimane aperto nonostante i pericoli?. Quale società è responsabile della gestione di questo spazio abbandonato?. Come influirà questo degrado sulla realizzazione del progetto Corona Verde?.? In Breve SMC Smaltimenti Controllati gestisce l'area tramite obblighi di compensazione ambientale della discarica.. L'assessore all'Ambiente Fabrizio Debernardi ha illustrato il futuro progetto Corona Verde.. Il Piano Regolatore comunale richiede risorse per la manutenzione ordinaria dei territori.. Il rischio di infortuni riguarda l'accesso libero di bambini tra vetri e ferraglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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