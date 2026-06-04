Cesclans 40 anni di storia | dal post-sisma al Villaggio Scout

Notizia in breve

Le case costruite sulle macerie del terremoto del 1976 sono state successivamente riqualificate e abitate. Alcune di queste strutture sono state convertite in un centro educativo dedicato ai giovani scout, che ne ha preso in gestione. La trasformazione ha coinvolto volontari e associazioni locali, che hanno adattato gli edifici per scopi didattici e ricreativi. La storia di questa riqualificazione si estende per circa 40 anni, passando dalla ricostruzione post-sismica alla creazione di un villaggio attivo e frequentato.