Cesclans 40 anni di storia | dal post-sisma al Villaggio Scout
Le case costruite sulle macerie del terremoto del 1976 sono state successivamente riqualificate e abitate. Alcune di queste strutture sono state convertite in un centro educativo dedicato ai giovani scout, che ne ha preso in gestione. La trasformazione ha coinvolto volontari e associazioni locali, che hanno adattato gli edifici per scopi didattici e ricreativi. La storia di questa riqualificazione si estende per circa 40 anni, passando dalla ricostruzione post-sismica alla creazione di un villaggio attivo e frequentato.
Come sono diventate abitate le case nate dalle macerie del 1976?. Chi ha trasformato le strutture post-sisma in un centro educativo?. Perché è sempre più difficile trovare spazi per i giovani campeggi?. Come garantiscono i volontari la sicurezza di questo patrimonio storico?.? In Breve Celebrazione avvenuta domenica 31 maggio con oltre cento volontari e scout presenti.. Partecipazione di Franceschino Barazzutti e Stefano Barbieri alla tavola rotonda sulla gestione.. Messa presieduta dai monsignor Paolo Nutarelli e Mauro Belletti per l'evento.. Restauro e benedizione dell'edicola votiva all'ingresso del Villaggio di Cesclans.. Quarant’anni di storia e comunità al Villaggio Scout di Cesclans. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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