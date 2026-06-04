Nei giorni scorsi si è tenuta una cena di ritrovo tra ex dipendenti e collaboratori della concessionaria Mercedes Antonio Fineschi Spa di Prato, in occasione del quarantesimo anniversario della loro collaborazione con l’azienda. L’evento ha coinvolto persone che hanno lavorato presso l’azienda tra il 1986 e il 2026, celebrando così il loro percorso professionale condiviso. La serata ha visto la partecipazione di alcuni tra gli storici dipendenti dell’attività.

Prato, 4 giugno 2026 – Nei giorni scorsi si è svolta una cena-rimpatriata che ha riunito alcuni storici dipendenti e collaboratori della concessionaria Mercedes Antonio Fineschi Spa di Prato, a quarant’anni dalla loro esperienza lavorativa condivisa presso l’azienda (1986-2026). L’incontro è stato organizzato per ricordare gli anni trascorsi insieme in una delle realtà imprenditoriali che hanno contribuito alla crescita economica della città e per mantenere vivi i legami di amicizia nati sul luogo di lavoro. Particolarmente significativa è stata la presenza di Gabriella Fineschi, figlia di Antonio Fineschi, che ha preso parte alla serata condividendo con i presenti il ricordo del padre e della storica concessionaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’era una volta il Fineschi, la casa delle Mercedes. Rimpatriata degli storici dipendenti

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