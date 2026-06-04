Sono stati avviati centri estivi dedicati agli over 70 nella zona di Firenze e dintorni. Le strutture offrono programmi di attività e socializzazione pensati per questa fascia di età. Le iniziative sono state organizzate per favorire il coinvolgimento e il benessere degli anziani durante la stagione estiva. Le iscrizioni sono aperte e le strutture sono pronte ad accogliere i partecipanti.

Firenze, 4 giugno 2026 – Per gli over 70 di Firenze e dintorni, l’estate offre una nuova opportunità per restare attivi e in compagnia. Da quest’anno Unicoop Firenze, in collaborazione con Uisp (Unione italiana sport per tutti) Comitato regionale Toscana, mette a disposizione alcuni locali delle sezioni soci Coop fiorentine per trascorrere le mattine insieme, facendo movimento e altre attività, al riparo dal caldo e in compagnia. https:www.lanazione.itviareggiocosa-farecampi-lavanda-48f3f0b2 Le date dei centri estivi. È una prima sperimentazione che si terrà nel territorio fiorentino dal 22 giugno al 24 luglio: dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Centri estivi per le persone anziane, ecco dove a Firenze e dintorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Centri estivi 2026 a Firenze: dal 30 marzo al via le domande online. Ecco come iscriversiA partire da lunedì 30 marzo, i genitori possono presentare le domande online per iscrivere i bambini ai centri estivi organizzati dal Comune di...

Bologna: nuovi centri estivi e bonus per le famiglie, ecco le dateIl Comune di Bologna ha annunciato un piano di servizi estivi per il 2026, con l’obiettivo di ampliare l’offerta rivolta alle famiglie.

Temi più discussi: Centri Estivi 2026: pre-iscrizioni aperte per il Progetto Estate; Centri estivi 2026: online la piattaforma per i finanziamenti ai Comuni; Centri estivi, nuovi spazi scolastici a disposizione per il periodo giugno-agosto 2026; Ecco i centri estivi promossi dall’Amministrazione comunale.

Continuano, secondo i dati raccolti da Federconsumatori, i rincari dei centri estivi per bambini. Una spesa oramai difficile da affrontare per molte famiglie. Ma, per chi ha la possibilità, come scegliere? Lo abbiamo chiesto a diversi esperti ilsalvagente.it/2026/06 x.com

Centri estivi per le persone anziane, ecco dove a Firenze e dintorniPer gli over 70 un’occasione offerta da Unicoop Firenze in collaborazione con Uisp per trascorrere le mattine insieme, facendo movimento e altre attività, al riparo dal caldo e in compagnia. Il progra ... lanazione.it

Il calendario scolastico va cambiato per il caldo? reddit

Bonus centri estivi 2026: cos'è, a chi spetta e come richiedere il sostegno economicoBonus centri estivi 2026: guida a fondi comunali, detrazioni, welfare aziendale e bonus INPS per ridurre i costi delle famiglie. alfemminile.com