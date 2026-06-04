C’è del Roland Garros in questo tennis italiano

Quando Frances Tiafoe spara in rete la risposta di dritto in Italia siamo già oltre l’una di notte del giorno della festa della Repubblica. Matteo Arnaldi ha appena completato una clamorosa rimonta che ha un significato ulteriore rispetto al suo miglior risultato Slam in carriera: per la prima volta nell’era Open ci saranno tre italiani nei quarti di finale di un torneo del Grande Slam. E se Flavio Cobolli ha rispettato il tabellone ricevuto come testa di serie numero 10, il quarto di finale tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi era invece impronosticabile. È un risultato già incredibile di per sé, ma ancora più incredibile alla luce dell'assenza di Lorenzo Musetti (fuori per infortunio) e dell'eliminazione prematura di Jannik Sinner, fuori al secondo turno forse per un colpo di calore. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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Berrettini trionfa al Roland Garros: il gesto shock dall'angolo di Cerundolo

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Temi più discussi: Roland Garros, il programma della domenica: via agli ottavi, c'è Zverev. Serata con Ruud-Fonseca; Roland Garros, 3 italiani ai quarti di uno Slam maschile: è la prima volta nell'Era Open; Dove vedere i tennisti italiani ai quarti di finale del Roland Garros, e a che ora giocano; Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in semifinale al Roland Garros 2026 per portare l'Italia in finale: quando si gioca e dove vedere la partita · Tennis.

Flavio Cobolli magnifique! Batte Felix Auger-Aliassime 4-6 6-4 6-4 6-4 e diventa il sesto italiano di sempre a raggiungere le semifinali del Roland Garros. Partita giocata sempre in controllo, anche nei momenti di difficoltà non c’è mai stata la sensazione x.com

Il tabellone del singolare maschile di Roland Garros ora ha solo un giocatore testato nel primo quarto dopo il secondo turno reddit

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