Una giovane di 23 anni è stata arrestata a Catania dopo aver aggredito la madre, prendendola a calci e pugni. La donna aveva chiesto denaro alla madre per acquistare droga, ma questa si è rifiutata. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri, che hanno confermato l’episodio di violenza e tentata estorsione. La ragazza è stata portata in camera di sicurezza.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione a Catania, dove una giovane di 23 anni è stata fermata dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la madre per ottenere denaro da destinare all’acquisto di droga. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è consumata nella zona di piazza Risorgimento. La richiesta di aiuto e l’intervento della Polizia La notizia è stata resa nota dalla Polizia di Stato, che ha ricostruito i fatti a partire dalla segnalazione della vittima. La madre, terrorizzata dall’ennesima aggressione, ha chiamato la Sala Operativa della Questura di Catania chiedendo aiuto. Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente presso l’abitazione dove la donna vive con la figlia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Catania, pretende i soldi per il crack e prende a calci e pugni la madre: 23enne arrestata

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