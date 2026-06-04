Caso Minetti la nota del Quirinale | Grazia di Mattarella senza influenze
Il Quirinale ha rilasciato una nota ufficiale in cui afferma che la grazia concessa a Nicole Minetti è stata decisa senza influenze esterne. La comunicazione chiude il dibattito pubblico e le polemiche che si sono susseguite negli ultimi giorni riguardo alla decisione. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui processi che hanno portato alla concessione della grazia. La posizione del Colle si limita a confermare l’autonomia della decisione.
Sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti arriva la parola "fine", dopo tante polemiche, anche per il Quirinale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per ventiquattr’ore ha tenuto sul tavolo le carte della procura generale presso la Corte d'appello di Milano, leggendole e. 🔗 Leggi su Today.it
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IL CASO MINETTI E LA GRAZIA RICEVUTA.
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Caso Minetti, la nota del Quirinale: "Da Mattarella grazia senza influenze"La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano ha comunicato che il presidente della Repubblica ha concesso una grazia senza influenze.
La grazia a Nicole Minetti «da Mattarella senza farsi influenzare», il Quirinale chiude il caso: la risposta alle voci su “silenzio” e trattamento particolareIl Quirinale ha comunicato che la grazia concessa a Nicole Minetti dal Presidente della Repubblica non sarà soggetta a revisione o revoca.
Temi più discussi: Caso Minetti, Nordio trasmette la relazione del Pg al Quirinale; La Procura generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole Minetti; La procura di Milano conferma la grazia a Minetti: Le notizie del Fatto non corrispondo al vero; Caso Nicole Minetti, Pg Milano conferma parere positivo sulla grazia.
E' quanto si legge in una nota del Quirinale sul caso della grazia a Nicole Minetti facebook
Non vi pare vagamente sospetta, per usare un eufemismo, la reazione dei media alle recenti rivelazioni sul caso della grazia a #NicoleMinetti? Francamente, io sto provando un imbarazzo non indifferente: questi sono proprio sfacciati. Non entro nel merito d x.com
Il caso della grazia a Nicole Minetti si sta sgonfiando reddit
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