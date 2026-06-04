Caso Minetti la nota del Quirinale | Grazia di Mattarella senza influenze

Notizia in breve

Il Quirinale ha rilasciato una nota ufficiale in cui afferma che la grazia concessa a Nicole Minetti è stata decisa senza influenze esterne. La comunicazione chiude il dibattito pubblico e le polemiche che si sono susseguite negli ultimi giorni riguardo alla decisione. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui processi che hanno portato alla concessione della grazia. La posizione del Colle si limita a confermare l’autonomia della decisione.