Venerdì 5 giugno alle 21, su Rai1, andrà in onda uno spettacolo dedicato alle eccellenze italiane. La serata vedrà la partecipazione di Carlucci e numerose stelle della musica e dello spettacolo. Tra gli ospiti, artisti di fama internazionale e figure di spicco del panorama culturale, pronti a esibirsi in un format che unisce cucina e opera. La trasmissione si propone di celebrare i talenti e le tradizioni del Paese.

Per celebrare le “eccellenze” del nostro Paese è nato un grande evento, in onda venerdì 5 giugno alle 21.30 su Rai1 in diretta eurovisione dall’Arena Di Verona, “ Campioni del mondo – Italia loves Unesco ” condotto da Milly Carlucci. Con 61 “patrimoni dell’umanità” dichiarati dall’Unesco, l’Italia si conferma custode di una ricchezza culturale senza paragoni e il Paese con il maggior numero di siti riconosciuti al mondo, a cui si aggiungono i più recenti assegnati nel 2023 all’ Arte del canto lirico italiano e nel 2025 alla Cucina italiana, prima al mondo – ed uno sguardo è già rivolto al futuro con la candidatura della canzone napoletana classica. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CAMPIONI DEL MONDO: SU RAI1 CARLUCCI E TANTE STELLE TRA CUCINA E OPERA

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