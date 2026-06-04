Campionati italiani kickboxing Jesolo 2026
Dal 28 al 31 maggio a Jesolo si sono svolti i campionati italiani di kickboxing federale, con quasi 1000 atleti provenienti da tutta Italia. La competizione ha coinvolto categorie assolute e junior, con la giornata del 29 dedicata alla specialità kick light. Le gare si sono svolte su tatami, attirando pubblico e appassionati di sport da combattimento. La manifestazione si è conclusa il 31 maggio.
Campionati italiani Jesolo 2026 Si sono svolti a Jesolo dal 28 al 31 maggio i campionati italiani assoluti e di categoria di kickboxing tatami Federkombat Junior e Senior, che vedevano ai nastri di partenza quasi 1000 atleti provenienti da tutta Italia, giorno 29 per la specialità kick light. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Isabel Brider v Una Maravic Italian Kickboxing World Cup 2026
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