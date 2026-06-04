Campionati italiani kickboxing Jesolo 2026

Notizia in breve

Dal 28 al 31 maggio a Jesolo si sono svolti i campionati italiani di kickboxing federale, con quasi 1000 atleti provenienti da tutta Italia. La competizione ha coinvolto categorie assolute e junior, con la giornata del 29 dedicata alla specialità kick light. Le gare si sono svolte su tatami, attirando pubblico e appassionati di sport da combattimento. La manifestazione si è conclusa il 31 maggio.