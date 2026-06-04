Cammino per una Repubblica di Pace ritrovo a piazza Castello
Questa mattina, a Palazzo Moroni, è stata annunciata l’iniziativa “Cammino per una Repubblica di Pace”, prevista per domenica 7 giugno alle 18. La manifestazione partirà da Piazza Castello e si svolgerà lungo un percorso che coinvolgerà i partecipanti in una camminata collettiva. L’evento mira a promuovere valori di pace e unità tra cittadini.
È stata presentata questa mattina a Palazzo Moroni l’iniziativa Cammino per una Repubblica di Pace, in programma per domenica 7 giugno con partenza alle 18 da Piazza Castello.Organizzata dal Coordinamento Uniti per la Pace, che raccoglie decine di realtà padovane, e con il patrocinio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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