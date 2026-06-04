Cammino per una Repubblica di Pace ritrovo a piazza Castello

Notizia in breve

Questa mattina, a Palazzo Moroni, è stata annunciata l’iniziativa “Cammino per una Repubblica di Pace”, prevista per domenica 7 giugno alle 18. La manifestazione partirà da Piazza Castello e si svolgerà lungo un percorso che coinvolgerà i partecipanti in una camminata collettiva. L’evento mira a promuovere valori di pace e unità tra cittadini.