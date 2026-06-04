Dopo 45 anni di attività, il ristorante Il Poggio a Cagli chiude i battenti. La famiglia Pazzaglia ha deciso di terminare l’attività, fondata dal padre Stefano e dalla madre Ornella. Lo chef Pazzaglia, figlio dei fondatori, passerà alla creazione di dieci collezioni di profumi, lasciando il locale. La decisione è stata annunciata ufficialmente dopo anni di gestione familiare. La chiusura è stata comunicata ai dipendenti e ai clienti con un messaggio ufficiale.

CAGLI - Fa scalpore ma era una decisione attesa: la famiglia Pazzaglia chiude, dopo 45 anni, il ristorante Il Poggio fondato dal babbo Stefano, scomparso, e dalla mamma Ornella. Il ristorante Qui il lavoro della coppia ha dato vita a un luogo unico, dove la carbonara è diventata un piatto icona in mille varianti creative, i menù piccanti nascevano da una coltivazione di oltre 120 peperoncini e la mitica pizza “Suicide” veniva servita solo dopo una liberatoria. Dopo una vita dietro ai fornelli, Lorenzo Pazzaglia applica a questa scelta la stessa legge che governa le fragranze che, dal 2022, lo hanno fatto salire tra i migliori profumieri. Qui, la nota di testa è la decisione di spegnere per sempre i fuochi di una cucina che era casa e radici. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Cagli, ?Il Poggio? chiude dopo 45 anni: chef Pazzaglia passa si profumi e crea dieci collezioni d'autore

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Da Il Poggio ai profumi: gourmand come la carbonara, ora Lorenzo cucinerà fragranze dautore

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