Parigi, 1899. Una ballerina di cancan che si spoglia per sopravvivere. Un erede borghese che ama di nascosto gli uomini. Una lavandaia tradita e abbandonata in una casa di tolleranza. Tre vite lontanissime, unite da un filo di sangue che nessuno dei tre sa ancora di condividere. Stasera in tv alle 21.30 su Canale 5 (e in contemporanea streaming anche su Mediaset Infinity ), debutta in prima visione assoluta Montmartre, il dramma storico franco-belga scritto da Brigitte Bémol e Julien Simonet e diretto dal regista canadese Louis Choquette. Una storia in costume che parla, in realtà, di oggi: emancipazione femminile, identità sessuale, precarietà sociale, riscatto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cabaret, scandali e segreti di famiglia nella Belle Époque. Su Canale 5 arriva la serie tv che ha conquistato la Francia: "Montmartre"

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Montmartre arriva su Canale 5: trama, cast e curiosità sulla serie tv che racconta amori, scandali e segreti nella Parigi di fine ‘800Una nuova serie tv ambientata nella Parigi di fine Ottocento sta per arrivare sui canali italiani.

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