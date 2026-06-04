L’Unione Europea ha deciso di intervenire anche sul fronte energetico, oltre alla difesa, per rispondere alle conseguenze della crisi a Hormuz. La decisione è stata comunicata da un rappresentante, che ha spiegato come siano stati adottati orientamenti condivisi tra le istituzioni europee e italiane. Le misure sono state motivate dal bisogno di garantire stabilità e sicurezza nelle forniture energetiche, senza entrare nei dettagli delle strategie specifiche o delle fonti di approvvigionamento.

L’Ue si è convinta. Non c’è solo la Difesa al centro delle strategie europee ed italiane per affrontare “tutte” le conseguenze della crisi a Hormuz, ma evidentemente anche l’energia. Il peso geopolitico delle bollette per le imprese è un’oggettività che incide moltissimo sulla produzione e, quindi, su pil, sul rapporto debito-pil e sul futuro della manifattura, tanto in Italia quanto negli altri Paesi membri. Sul tavolo della commissione, Roma non ha posto semplicemente il tema della flessibilità, corredato dall’esigenza di spostare qualche miliardo da un capitolo all’altro, ma ha segnalato che serve un metodo di lavoro concettuale che faccia riguadagnare terreno anche all’Ue, troppo spesso lenta nei tempi di reazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Buon senso, così Meloni e Fitto hanno convinto l’Ue. Parla Torselli

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