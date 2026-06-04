Autonomia Stefani | A chi ci accusa di spaccare l’Italia rispondiamo con la Costituzione

Un rappresentante politico ha dichiarato che le richieste del territorio vengono sostenute attraverso la Costituzione, in risposta a chi li accusa di dividere l’Italia. La posizione si riferisce alle questioni di autonomia e alle istanze provenienti dalla regione, ribadendo che le richieste sono in linea con i principi costituzionali. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensioni politiche legate alle autonomie regionali.

«A chi ci accusa di spaccare l’Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio». Sono le dichiarazioni del presidente del Veneto, Alberto Stefani, sul dibattito relativo all'autonomia differenziata, a margine dell'audizione di giovedì davanti alle. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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