Auto in fiamme dopo l' incidente genitori ringraziano i soccorritori | Avete salvato Daniele e i suoi amici
Nella notte del 2 giugno, lungo viale Fortore, un’auto è andata in fiamme a seguito di un incidente. I genitori di un ragazzo coinvolto hanno ringraziato i soccorritori, affermando che hanno salvato il giovane e i suoi amici. La zona, al civico 117, ha già visto altri incidenti in passato, generando preoccupazione tra i residenti. La situazione è considerata ormai insostenibile da chi vive nel quartiere.
L'ennesimo incidente avvenuto nella notte del 2 giugno lungo viale Fortore ha riacceso la preoccupazione e la rabbia dei residenti del civico 117, da anni costretti a convivere con una situazione che definiscono ormai insostenibile. Stavolta, però, a farsi sentire sono anche i genitori di uno dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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