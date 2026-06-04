Auto in fiamme dopo l' incidente genitori ringraziano i soccorritori | Avete salvato Daniele e i suoi amici

Notizia in breve

Nella notte del 2 giugno, lungo viale Fortore, un’auto è andata in fiamme a seguito di un incidente. I genitori di un ragazzo coinvolto hanno ringraziato i soccorritori, affermando che hanno salvato il giovane e i suoi amici. La zona, al civico 117, ha già visto altri incidenti in passato, generando preoccupazione tra i residenti. La situazione è considerata ormai insostenibile da chi vive nel quartiere.