Arena romana cinema estate 2026 a Palazzo Zuckermann
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Nuova edizione della consueta rassegna estiva di proiezioni e spettacoli all'aperto organizzata da Promovies, in collaborazione con l'Assessorato alla cultura del Comune di Padova.Torna Arena romana estate 2026 al Teatro giardino di Palazzo Zuckermann dal 31 maggio al 31 agosto.Il programma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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