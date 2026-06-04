Arena romana cinema estate 2026 a Palazzo Zuckermann

Da padovaoggi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuova edizione della consueta rassegna estiva di proiezioni e spettacoli all'aperto organizzata da Promovies, in collaborazione con l'Assessorato alla cultura del Comune di Padova.Torna Arena romana estate 2026 al Teatro giardino di Palazzo Zuckermann dal 31 maggio al 31 agosto.Il programma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

AmuseOrama Water Park Raipur Chhattisgarh

Video AmuseOrama Water Park Raipur Chhattisgarh

Notizie e thread social correlati

Anantara Palazzo Naiadi accende l'estate romana: al via tre serate mixology di SEEN by OlivierAnantara Palazzo Naiadi ha organizzato tre serate di mixology con SEEN by Olivier, dedicate a promuovere la scena della bartenderia durante l’estate...

Leggi anche: “POPE. Nel colore, il gesto” la mostra a Palazzo Zuckermann

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web