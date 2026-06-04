AGI - Apple ha rimosso Max, l'app di messaggistica statale russa, dal suo App Store, come annunciato dagli stessi sviluppatori russi dell'app. Da mesi Mosca spinge i russi a installare Max, una super-app priva di crittografia che, secondo i critici, potrebbe essere utilizzata per tracciare le persone. Ha limitato l'utilizzo di WhatsApp e Telegram, le due app di messaggistica più diffuse nel Paese, e ha costretto dipendenti pubblici, aziende statali, scuole e agenzie governative a utilizzare Max per le proprie comunicazioni. "Max non è temporaneamente disponibile per il download sull'App Store", ha dichiarato l'app in un comunicato sulla sua piattaforma. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Apple rimuove "Max" dall’App Store: stop alla super?app russa voluta dal Cremlino

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