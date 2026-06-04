Ambiente Ichnusa si affida all' arte sarda per sensibilizzare contro l' abbandono del vetro

Un murale raffigura una donna, un fenicottero e un polpo, tutti simboli della Sardegna, e si trova in un’area pubblica dell’isola. La scena, dipinta con colori vivaci, invita a riflettere sull’abbandono di bottiglie di vetro. Il progetto è promosso dal marchio di birra locale, che utilizza l’arte sarda per sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti.

Lo sguardo contrariato di una donna, di un fenicottero, di un polpo: sono i simboli della natura e del territorio sardo a ribellarsi contro l’abbandono del vetro e a quei gesti di incuria e superficialità che 'fanno male' all’isola della Sardegna. È la sensibilità di tre muralisti sardi, si legge. 🔗 Leggi su Today.it

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