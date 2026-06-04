Il trasferimento di Allegri al Napoli si sta protraendo più a lungo del previsto, ma non ci sono ostacoli insormontabili. Secondo fonti vicine, la trattativa continua senza intoppi e si può considerare solo una questione di tempo prima della definizione. Pedullà ha confermato che anche il concetto di un accordo con il Milan non presenta difficoltà e che la situazione rimane sotto controllo.

Chi aspetta l’ufficialità può stare tranquillo: il dossier Allegri al Napoli non si è complicato, si è solo allungato. A fare il punto è Alfredo Pedullà, che parla apertamente di uno slittamento dei tempi tecnici rispetto alla tabella di marcia iniziale. “Solo da aspettare”: i tempi tecnici e il via libera. “Ieri sera ho dato lo slittamento dei tempi tecnici per quanto riguarda il discorso Allegri-Napoli”, spiega Pedullà. Ma il senso è chiaro: niente di compromesso, solo formalità da sbrigare. “ Rispetto a quanto vi avevo anticipato quel famoso giovedì, si tratta soltanto di aspettare che venga un po’ liberato dopo varie trattative e tira e molla”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Allegri al Napoli, è solo questione di tempo: Pedullà rassicura, “conviene anche al Milan: non prevedo problemi”

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