A Padova Stefani presenta Venexus agli imprenditori tre i progetti già finanziati

Notizia in breve

A Padova, durante una fiera, è stato presentato ufficialmente il progetto Venexus, promosso dal presidente della Regione. Il progetto ha già ottenuto finanziamenti e coinvolge diverse iniziative rivolte agli imprenditori. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti del progetto e gli operatori del settore presenti alla manifestazione. Non sono stati forniti dettagli sui singoli obiettivi o sui benefici attesi. Tre dei progetti collegati a Venexus hanno già ricevuto finanziamenti.