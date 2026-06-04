A Padova Stefani presenta Venexus agli imprenditori tre i progetti già finanziati

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Padova, durante una fiera, è stato presentato ufficialmente il progetto Venexus, promosso dal presidente della Regione. Il progetto ha già ottenuto finanziamenti e coinvolge diverse iniziative rivolte agli imprenditori. La presentazione ha coinvolto i rappresentanti del progetto e gli operatori del settore presenti alla manifestazione. Non sono stati forniti dettagli sui singoli obiettivi o sui benefici attesi. Tre dei progetti collegati a Venexus hanno già ricevuto finanziamenti.

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È stato presentato ufficialmente oggi in fiera a Padova il progetto Venexus, fortemente voluto dal presidente della Regione Alberto Stefani. In sala circa 800 partecipanti e oltre 300 aziende presenti con in prima fila i grandi nomi dell’imprenditoria veneta per capire come partecipare alla prima. 🔗 Leggi su Today.it

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