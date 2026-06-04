A Monza arriva la monoposto a grandezza naturale della Ferrari realizzata tutta in cartapesta
A Monza è stata installata una replica a grandezza naturale di una monoposto Ferrari, realizzata interamente in cartapesta. La replica è stata collocata in vista del Gran Premio, che si terrà sul circuito cittadino il 6 settembre. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’installazione che possa attirare l’attenzione e creare un punto di interesse in vista della gara. La presenza della replica si inserisce nelle iniziative preparatorie all’evento, che si svolgerà tra oltre 90 giorni.
A Monza si respira già aria di Gran Premio. Anche se mancano oltre 90 giorni alla gara che si disputerà sul circuito cittadino il 6 settembre, c’è chi sta lavorando per regalare un’esperienza unica ai monzesi e ai tifosi che arriveranno da tutto il mondo.Dietro alla Ferrari in cartapesta c'è un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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