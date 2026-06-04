A Monza arriva la monoposto a grandezza naturale della Ferrari realizzata tutta in cartapesta

Notizia in breve

A Monza è stata installata una replica a grandezza naturale di una monoposto Ferrari, realizzata interamente in cartapesta. La replica è stata collocata in vista del Gran Premio, che si terrà sul circuito cittadino il 6 settembre. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’installazione che possa attirare l’attenzione e creare un punto di interesse in vista della gara. La presenza della replica si inserisce nelle iniziative preparatorie all’evento, che si svolgerà tra oltre 90 giorni.