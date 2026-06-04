80 anni della Repubblica italiana Ravenna rievoca il corteo del 1946 con un itinerario in musica per le vie del centro

A Ravenna è stato organizzato un percorso in musica attraverso le vie del centro per ricordare il corteo del 1946, in occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana. Le celebrazioni continuano con eventi e iniziative che coinvolgono la città, mantenendo viva la memoria di quegli eventi storici. La manifestazione include un itinerario musicale che ripercorre simbolicamente i passaggi di quel periodo. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata.

A Ravenna le celebrazioni per l'80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana non si fermano. Al contrario, il Comune, domenica 7 giugno (ore 10), promuove una solenne cerimonia commemorativa con ritrovo e partenza dal Ponte degli Allocchi (circonvallazione al Molino).L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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