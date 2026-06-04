5x1000 una firma che sostiene il bene comune

Da quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5x1000 è una quota dell’IRPEF che i contribuenti possono destinare, durante la dichiarazione dei redditi, a enti che svolgono attività sociali, culturali, scientifiche o di utilità collettiva. Questa scelta permette di indirizzare una parte delle tasse a organizzazioni senza scopo di lucro. La destinazione del 5x1000 non comporta costi aggiuntivi per il contribuente e può essere indicata in modo facoltativo. La firma si appone su appositi moduli allegati alla dichiarazione dei redditi.

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Il 5x1000 è una quota dell’IRPEF che ogni contribuente può destinare, al momento della dichiarazione dei redditi, a enti che svolgono attività sociali, culturali, scientifiche o di utilità collettiva. Non si tratta di una spesa aggiuntiva: è una parte delle imposte già versate allo Stato che viene semplicemente assegnata a una realtà scelta dal cittadino. Questo strumento nasce con l’obiettivo di sostenere il terzo settore e tutte quelle organizzazioni che operano a favore della comunità. Tra i soggetti che possono beneficiarne rientrano associazioni di volontariato, enti del terzo settore, istituti di ricerca scientifica e sanitaria, associazioni sportive dilettantistiche e, in alcuni casi, anche i comuni impegnati in progetti sociali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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5x1000 nel 2026: come funziona e a chi conviene destinarlo

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