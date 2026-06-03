LIVE Olimpia Milano-Brescia 67-53 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Leonessa in difficoltà meneghini a +14 dopo 30?

Notizia in breve

L'Olimpia Milano guida con 76-55 contro Brescia, con Nico Mannion che segna 10 punti in contropiede e porta i meneghini a un vantaggio di +21. Dopo 30 minuti di gioco, la squadra di casa è in vantaggio di 14 punti, mentre Brescia fatica a risalire. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.