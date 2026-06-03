LIVE Olimpia Milano-Brescia 67-53 Serie A basket 2026 in DIRETTA | Leonessa in difficoltà meneghini a +14 dopo 30?
L'Olimpia Milano guida con 76-55 contro Brescia, con Nico Mannion che segna 10 punti in contropiede e porta i meneghini a un vantaggio di +21. Dopo 30 minuti di gioco, la squadra di casa è in vantaggio di 14 punti, mentre Brescia fatica a risalire. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-55 Nico Mannion in contropiede: 10 punti per lui, +21 EA7 Emporio Armani. 74-55 Ousmane Diop emula il compagno! Esulta il Forum, Milano non alza il piede dall’acceleratore. 72-55 Bolmaro con la schiacciata! +17 Olimpia e Brescia ancora in difficoltà, time-out Cotelli. Massinburg sbaglia il libero. Fallo tecnico fischiato all’argentino per un’esultanza forse ‘esagerata’ verso la panchina ospite. 70-55 LEANDRO BOLMARO! BOMBA E +15 MILANO. 67-55 Rimbalzo e canestro di Mobio. Inizia la frazione conclusiva. La preghiera di Armoni Brooks non va a bersaglio: dopo 30? l’Olimpia Milano conduce 67-53 sulla Germani Brescia, con un terzo quarto da 23-10 di parziale interno. 🔗 Leggi su Oasport.it
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