LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | venti atlete al comando gruppo a 3?

15.14 Eleonora Camilla Gasparrini e Erica Magnaldi (UAE Team ADQ), Mireia Benito (AG Insurance – Soudal Team), Maya Kingma (Aromitalia Vaiano), Cecilie Uttrup Ludwig (CANYON SRAM), Kristen Faulkner e Mirre Knaven (EF Education-Oatly), Lauren Dickson (FDJ United – SUEZ), Thalita De Jong (Human Powered Health), Lucinda Brand e Amanda Spratt (Lidl – Trek), Caroline Andeon e Nadia Gontova (Liv AlUla Jayco), Mareille Meijer (Movistar Team), Émilie Morier (St Michel – Prefernce Home – Auber93), Becky Storrie (Team Picnic PostNL), Valentina Cavallar (Team SD Worx – Protime), Marion Bunel e Viktória Chladonova (Team Visma Lease a Bike) e Mie Bjørndal Ottestad (Uno-X Mobility) sono le 20 atlete rimaste al comando della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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