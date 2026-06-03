La nuova casa di Cristiano Ronaldo è costata 35 milioni | rubinetti in oro cinema e 300m² di camera da letto

Cristiano Ronaldo ha acquistato una nuova abitazione di oltre 2.500 metri quadrati a Quinta da Marinha, vicino a Lisbona. La proprietà, dal valore di 35 milioni di euro, comprende un cinema privato, una camera da letto di 300 metri quadrati e rubinetti in oro. La casa si sviluppa su più piani e presenta dettagli di lusso. È attualmente abitata dal calciatore, che si sta trasferendo.

Cristiano Ronaldo si sta godendo la sua nuova casa, avveniristica casa da oltre 2.500 metri quadrati su diversi piani a Quinta da Marinha, sulla costa atlantica vicino a Lisbona. E' costata 35 milioni e ha impiegato quasi 4 anni a completarla: sarà la sua residenza di extra lusso per quando andrà in pensione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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LA NUEVA CASA DE CRISTIANO RONALDO

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