HE?MAN DEVASTA IL GRANDE SCHERMO | L’UNIVERSO INTERO VI CHIAMA IN SALA

Domani Masters of the Universe arriva finalmente in sala e sembra quasi di sentire un boato che attraversa quarant’anni di attesa, nostalgia, promesse mancate e sogni rimasti sospesi. Il mito di He?Man torna a respirare, ma non come un giocattolo riportato a lucido: come un’icona riforgiata, più cupa, più adulta, più consapevole del proprio peso culturale. Travis Knight prende Eternia e la spalanca davanti allo spettatore come un mondo vivo, pulsante, dove la magia non è un effetto speciale ma una ferita aperta nella storia, e la tecnologia non è un vezzo estetico ma un linguaggio di guerra. Nicholas Galitzine è un Adam che non ha nulla del... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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