Sono state pubblicate trenta mappe che analizzano vari aspetti della sanità nella regione, tra cui ospedali, cliniche private, liste d’attesa, stipendi e malattie. Il dossier è una sezione di inchieste esclusive disponibile su RavennaToday.it. Per sostenere il lavoro giornalistico, è possibile abbonarsi attraverso il sito.

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Tempi di attesa: 5 - La piattaforma EIMaS

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Sanità Trentino: il primato Italia per visite private negli ospedaliIn Trentino, le visite private negli ospedali rappresentano circa il 70% delle attività cardiologiche, un dato superiore alla media nazionale.

Temi più discussi: Ospedali, cliniche private, liste d'attesa, stipendi e malattie: 30 mappe per capire la sanità romagnola; Rsa, si gonfiano le liste d’attesa: in un anno sono salite del 42%; Liste d'attesa troppo lunghe, la risposta del Centro tutela dei diritti del malato: Noi una valvola di sfogo; La rivoluzione sanitaria piemontese fermata da sedie e armadietti.

Sanità, più soldi alle cliniche private per ridurre liste di attesa e mobilità. Ecco il piano della RegioneSi inizia a pianificare il prossimo anno e la Regione appare intenzionata a dare attuazione a quanto chiesto da Emiliano lo scorso ottobre ai propri uffici: sforare i tetti di spesa che ogni anno ... quotidianodipuglia.it

Le liste d’attesa della sanità pubblica spingono il fatturato degli ospedali accreditatiIn Liguria, mettendosi in coda per un intervento all’ernia, è capitato di ritrovarsi dopo il posto 17.000, con tempi di attesa stimati in anni. Il malcapitato si è così orientato verso una struttura ... repubblica.it